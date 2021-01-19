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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال امرأة بتهمة سرقة «كمبيوتر» بيلوسي أثناء اقتحام الكونجرس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:05 ص
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
أمينة ذكى
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اعتقلت السلطات الأميركية امرأة يتهمها مكتب التحقيقات الفيدرالي بسرقة جهاز كمبيوتر محمول لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أثناء اقتحام الكونجرس، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر أجهزة الأمن في واشنطن من أن مجموعات يمينية متطرفة بحثت تخريب حفل تنصيب جو بايدن.

يأتي هذا فيما بدا وسط العاصمة الأميركية واشنطن أشبه بحصن منيع قبل يومين من موعد تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة في مراسم ستجرى تحت مراقبة أمنية مشدّدة، فيما جدّد الرئيس المنتخب دعوته إلى توحيد بلاد يسودها الانقسام.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" تنتشر في العاصمة الأميركية قوات من الحرس الوطني يصل عددها إلى 25 ألفا الأربعاء، بهدف ضمان أمن "منطقة حمراء" شاسعة تمتدّ من حي كابيتول هيل، الواقع ضمن نطاقه مقرّ الكونجرس حيث سيؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس القسَم الأربعاء، وصولًا إلى البيت الأبيض.

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