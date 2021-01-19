كر وفر بين المحتجين ورجال الشرطة بتونس

تواصلت أعمال الاحتجاجات والتظاهرات في تونس، حيث تجددت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في مدينة باجة الواقعة في إقليم الشمال الغربي، كما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن في مدينة القصرين الواقعة وسط غربي تونس مساء أمس الإثنين.وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، في الوقت الذي كان شبان يحرقون الإطارات ويقذفون بالحجارة، وذلك في أعقاب مطالبتهم بالإفراج عن المعتقلين، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية تونسية.كما جرت عمليات كر وفر بين عدد كبير من الشبان وعناصر قوات الأمن بجهة الكرم وحي التضامن في العاصمة.وكانت الشرطة التونسية قد أعلنت في وقت سابق الإثنين أنها اعتقلت ألف شخص بسبب الاحتجاجات، وأفادت وسائل إعلام محلية بصدور حكم ابتدائي على 8 أشخاص بالسجن لمدة عامين بتهمة المشاركة في أعمال الشغب.من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إلى ضبط النفس، محذرة من الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.