تركيا تحظر الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي

فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا حظرا على الإعلانات على "تويتر" و"بيريسكوبي" و"بينتريست" بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء.ويطالب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية للبلاد اليوم الثلاثاء، شركات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثلين محليين في تركيا.وقالت شركة "فيسبوك"، أمس الإثنين، إنها بدأت عملية تعيين كيان قانوني كممثل محلي في تركيا امتثالا لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد.