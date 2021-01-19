أردوغان يشيد قصور رئاسية جديدة بتكلفة تجاوزت المليارات

كشف موقع Balkan Insight، وهو موقع إلكتروني تابع لشبكة التقارير الاستقصائية في البلقان، عن إنفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المزيد من أموال الشعب التركي لتشييد قصور جديدة له.وقال الموقع: "يُظهر برنامج الاستثمار السنوي الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيكون لديه قصرين إضافيين للتمتع بهما هذا العام، قصر صيفي وآخر شتوي، يكلف دافعي الضرائب حوالي 740 مليون ليرة، أو 86.26 مليون يورو - رغم الأزمات الاقتصادية والصحية في البلاد.وسيتم بناء أحدهما في منتجع مارماريس الشهير على بحر إيجه والآخر سيتم بناؤه في مدينة أحلات، وهي بلدة تقع على ضفاف البحيرة في شرق تركيا.كان من المفترض أن يتكلف القصر الصيفي في مرماريس 150 مليون ليرة عندما بدأ في عام 2018، لكن التكلفة ارتفعت بشكل كبير بسبب النفقات الإضافية.وأثارت التكلفة الباهظة للقصور الجديدة وتكاليف الصيانة للقصر الرئاسي الحالي انتقادات من المعارضة والخبراء الذين يقولون إن الضرائب تُنفق بطريقة غير حكيمة في أزمة اقتصادية أدت إلى توتر حياة معظم الناس العاديين.وانتقد مراد مورات أوغلو في عمود له يوم الإثنين في صحيفة سوزكو اليومية، ارتفاع تكلفة القصور في بلد يعاني فيه الناس من البطالة والجوع والفقر".فيما ردت الرئاسة في وقت سابق من عام 2017 على انتقادات مماثلة بقولها: "لا يوجد توفير في عرض الدولة ومكانتها"يُظهر برنامج الاستثمار السنوي أيضًا أنه سيتم إنفاق 81 مليون ليرة أخرى، أو 9 ملايين يورو، على مبنى إضافي في القصر الرئاسي الحالي في أنقرة، حيث سيكلف المبنى الجديد في النهاية أكثر من 332 مليون يورو قبل افتتاحه.كما ستكلف تكلفة صيانة القصور الحالية في اسطنبول وأنقرة في عام 2021 60 مليون ليرة تركية (6.63 مليون يورو) بينما سيتم إنفاق 183 مليون ليرة تركية (9.18 مليون يورو) على شراء السيارات الجديدة والمركبات الأخرى وكذلك الصيانة.بعد انتخابه رئيسًا لأول مرة في عام 2014، أمر أردوغان ببناء قصر فخم جديد في العاصمة أنقرة، متخليًا عن قصر جانكايا المتواضع، الذي استخدمه الرؤساء السابقون بمن فيهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.لا تزال التكلفة الإجمالية للقصر الجديد الفاخر الذي يضم 1150 غرفة بالإضافة إلى مكتبة ومسجد ومركز مؤتمرات غير معروفة.الرئاسة التركية لديها حاليا ثلاثة قصور في اسطنبول وهي كلها قصور ملكية عثمانية سابقة والقصر الجديد وقصر جانكايا في أنقرة ومن المفترض أن يكون القصرين الجديدين بمثابة مساكن صيفية وشتوية.