2021 عام الحساب لأردوغان.. تحديات داخل تركيا ومشاكل سياسية خارجها

سرد الكاتب «جاي بيرتون»، الأستاذً المساعد في العلاقات الدولية في جامعة بروكسل، التحديات الصعبة التي يواجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الحالي 2021، والتي تنذر بنهاية وشيكة وقريبة للحلم العثماني.وقال «بيرتون» عبر مقاله على موقع «cgtn» الصيني، أن عام 2021 سيكون عام حساب لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية عددًا من التطورات على المستويين الإقليمي والمحلي، والتي يمكن أن تحديات إردوغان.العلاقات التركية الأمريكيةقال «بيرتون»: «قد تكون العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة على وشك أن تصبح أكثر صعوبة، حيث يتمتع أردوغان بعلاقة شخصية جيدة مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ولكن مع الرئيس الحالي جوبايدن اختلف الأمر،كما تجري التحديات بين الولايات المتحدة وتركيا على عدة جبهات منها الدعم الأمريكي للأكراد في شمال سوريا وهم الفئة التي تهاجمها تركيا».مشكلة أخرى هي إحباط أردوغان من عدم اتخاذ إجراء أمريكي ضد منافسه السياسي، فتح الله غولن ورفاقه، الذين يعتقد أنهم كانوا وراء محاولة الانقلاب عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، فإن إقامة غولن في الولايات المتحدة هي نقطة مؤلمة، لا سيما في ظل فشل الولايات المتحدة في تسليمه.أخيرًا، هناك توترات بشأن الأمور المتعلقة بالعقوبات، حيث يخضع بنك خلق التركي المملوك للدولة حاليًا للمقاضاة من قبل الولايات المتحدة للسماح لإيران بالتهرب من العقوبات بين عامي 2012 و2016، في الآونة الأخيرة فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة المشتريات الدفاعية التركية لشرائها معدات عسكرية روسية.العلاقات الخارجية لتركيامن المتوقع أن تزيد التوترات بين أردوغان والدول العربية؛ بسبب دعمه لجماعات الإسلام السياسي والإخوان المسلمين، كما تتعلق الخلافات التركية مع فرنسا واليونان بمزاعم أنقرة في شرق البحر المتوسط، ​​وكذلك التدخل التركي في ليبيا.كما تواجه تركيا أيضًا معارضة في القوقاز أيضًا، بعد أن دعمت أذربيجان في حربها الأخيرة مع أرمينيا بشأن منطقة ناغورنو كاراباخ، تجد تركيا نفسها الآن مستبعدة من مداولات ما بعد الصراع حيث تتطلع روسيا إلى إعادة تأكيد موقعها كطرف أجنبي رئيسي.الضغوط المحلية التركيةقال الكاتب يواجه أردوغان أيضًا ضغوطًا، سواء من المعارضة أو من حلفائه في اليمين السياسي، ففي الآونة الأخيرة، طالب حزب الحركة الوطنية اليميني المتطرف، الذي يدعم حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان في البرلمان، الحكومة بحظر حزب الشعب الديمقراطي الكردي(HDP)؛ بسبب صلاته المفترضة بحزب العمال الكردي المحظور.انتخابات مبكرة وأزمات اقتصاديةفي غضون ذلك، كانت المعارضة تضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة، والتي من المقرر إجراؤها حتى عام 2023، ومن الناحية الاقتصادية، فان معدلات النمو في تركيا كانت في تباطؤ، خاصة منذ عام 2017. وكان جزء من السبب في ذلك هو القيود والمتطلبات المالية المختلفة التي أعاقت تدفق السوق الحرة، لكن هناك أسباب أخرى كان لها تأثير أيضًا، بما في ذلك ارتفاع التضخم بعد 2018 وقيود الحركة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي في أعقاب وباء كورونا.