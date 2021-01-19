التحقيق فى شراء مترو إسطنبول لطائرة بقيمة 590 ألف دولار

اشترت شركة مترو إسطنبول، المملوكة لبلدية المدينة، طائرة هليكوبتر مقابل 590 ألف دولار في عام 2012، عندما كانت إدارتها تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم، حسبما ذكرت صحيفة سوزكو التركية.وكجزء من تحقيق الفساد، قرر مفتشو البلدية أن شركة مترو إسطنبول، كانت تمتلك طائرة هليكوبتر طراز "سيكورسكي S-76B" عام 1988 حتى يناير 2019، كما باعت الطائرة مقابل 601800 ليرة، بحسب سوزكو.كان مفتشو البلدية يحققون في سبب شراء الشركة للطائرة الهليكوبتر، حيث قالت صحيفة سوزكو: إن مسؤولي وزارة الداخلية أحبطوا التحقيق بمصادرة ملفات القضية.وقالت الصحيفة إن إجمالي إيرادات الطائرات بلغ 3.2 مليون ليرة من الإيجارات، ومع ذلك، بلغت تكاليف الصيانة والتكاليف الأخرى 14.4 مليون ليرة.يأتي هذا فيما أمر عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يمثل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، بإجراء تحقيق في الواقعة، يذكر أنه فاز بمنصبه في عام 2019، وأطاح بمسؤول في حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية على مستوى البلاد.