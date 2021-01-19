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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فى أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض.. تراجع شعبية ترامب بنسبة 66%

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:20 ص
ترامب
ترامب
هدير سند
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كشف استطلاع للرأي الذي أجراه معهد «جالوب» عن تراجع كبير في شعبية الرئيس الأمريكي المثير للجدل، وتقلصت شعبية ترامب إلى مستوى غير مسبوق، مع إبداء 34% من الأمريكيين رضاهم عن أدائه في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، بحسب ما نشرته سكاي نيوز.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «جالوب» بين 4 و15 يناير الجاري على عينة من 1023 شخصًا، فإن شعبية الرئيس الجمهوري هبطت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق قبل أيام من انتهاء ولايته، وتسلم الديمقراطي جو بايدن مقاليد السلطة غدًا الأربعاء.

وسبق لشعبية ترامب أن بلغت في عام 2017 مرارًا عتبة 35 % لا سيما بعد أعمال العنف الدامية التي حصلت خلال تظاهرة نظمها في صيف ذلك العام اليمين المتطرف في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.

ولفت المعهد الذي يجري منذ عام 1938 استطلاعات للرأي منتظمة لبيان درجة رضا الأمريكيين عن رؤسائهم، إلى أن ترامب «الرئيس الوحيد الذي عجز على مدار ولايته عن الحصول على رضا نصف مواطنيه على الأقل».

ووفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجراها «جالوب» على امتداد عهد ترامب، فقد بدأ قطب العقارات السابق ولايته الرئاسية بنسبة تأييد بلغت 45 بالمئة، قبل أن ترتفع هذه الشعبية إلى 49 بالمئة في مطلع عام 2020، ثم تعود وتنخفض عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر، إلى 46 بالمئة.

لكن رفض ترامب الإقرار بهزيمته أمام بايدن، ومحاولاته الرامية إلى تغيير نتيجة الانتخابات، واقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير الجاري، إضافة إلى الطريقة التي تعامل بها مع جائحة كورونا، كانت جميعها عوامل ساهمت في تآكل شعبيته في الأشهر الأخيرة.

وكمعدل وسطي، فإن ترامب يغادر البيت الأبيض بنسبة تأييد بلغت على مدار الأعوام الأربعة التي قضاها في السلطة 41 بالمئة، في أسوأ أداء لرئيس أمريكي منذ بدأ معهد «جالوب» قياس هذا المؤشر مع هاري ترومان بين عامي 1945 و1953، الذي كان، إلى أن انتزع منه ترامب اللقب، الرئيس الأمريكي الأدنى شعبية.

كذلك فإن ترامب يغادر السلطة تاركًا وراءه بلدًا منقسمًا بشدة بين أنصاره الجمهوريين وخصومه الديمقراطيين، إذ أظهر الاستطلاع أن 82 % من الجمهوريين أبدوا رضاهم عن أداء رئيسهم مقابل 4% فقط من الديمقراطيين، و30 % من المستقلين.

وبالنسبة لمعهد «جالوب»، فإن هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية تعود في جزء منها إلى عجزه عن الحصول على أي تأييد خارج قاعدته الانتخابية، في وقت يصنف فيه أقل من ثلث الناخبين في الولايات المتحدة أنفسهم جمهوريين، بينما يعتبر غالبية المستقلين أنفسهم أقرب إلى الحزب الديمقراطي منه إلى الجمهوري.

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