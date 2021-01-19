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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق وحصار اقتصادى.. أزمات الصحافة التركية فى عهد أردوغان

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:56 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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كشف موقع "العربية" عن أن الصحف المقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اضطرت للتوقف عن الصدور ورقيًا على خلفية ما يشبه عجزٍا ماليا في ميزانيتها، فيما أغلقت أخرى، للسبب ذاته، ملاحقها الورقية مثلما فعلت صحيفة "ديلي صباح" اليومية قبل 4 أيام.

واعتبرت "نقابة الصحفيين التركية" أن "توقف صحف عن الإصدار الورقي وتوجه البعض الآخر إلى إلغاء ملاحقها يوحي بوجود أزمة مالية لدى تلك المؤسسات الإعلامية"، وذلك بالتزامن مع إعلان صحيفة "تقويم" المقرّبة من أردوغان عن التوقف عن الإصدار الورقي بحلول نهاية شهر يناير الجاري.

وذكر التقرير أن الدائرة المقربة من الرئيس التركي في المجموعة الإعلامية التي تتبع إليها صحيفة "تقويم" لن تتخلى عنها نهائيًا، إذ ستواصل النشر على موقعها الإلكتروني فقط، ويعود السبب في ذلك للعب الصحيفة المحلية دورًا بارزًا في التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، على المستوى الإعلامي، خاصة أنها توحي لمتابعيها باستمرار انتعاش الأحوال الاقتصادية.

وقال جوكهان دورموش، رئيس نقابة الصحفيين إن "الصحف الحكومية أو المقرّبة من السلطة تعيش أزمة مالية حقيقية".

وأضاف لـ"العربية" أن "السبب في حدوث هذه الأزمة يعود إلى فقدانها للإعلانات"، بعد خسارة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان، لكبرى بلديات البلاد كما في أنقرة وإسطنبول، حيث امتنعت البلديات التي فازت فيها المعارضة عن نشر إعلاناتها لدى تلك الصحف.

وتابع: "يبدو أن تلك الصحف فشلت في استقطاب الإعلانات رغم أن الحكومة منعت بعض الصحف المستقلة من الدعاية مثل صحيفة افرنسال التي حظرت من نشر الإعلانات لعام ونصف العام، وكذلك صحيفة جمهورييت لمدّة 45 يومًا".

وبحسب رئيس "نقابة الصحفيين التركية"، فقد تعمّدت الحكومة منع بعض وسائل الإعلام المستقلة من نشر الإعلانات لفتح المجال أمام الصحف التي تدعمها، بهدف الحصول على مصدرٍ مالي، لكن يبدو أنها فشلت في ذلك.

وقبل أيام أغلقت صحيفة "ديلي صباح" اليومية، التي يديرها سرحات البيرق الأخ الأكبر لصهر الرئيس التركي ووزير المالية السابق بيرات البيرق، ملاحقها الإقليمية، وذلك بعد نحو أسبوعين من تخلي الصحيفة الداعمة للحكومة عن 4 صحفيين من فريق تحريرها.

وجاء إغلاق الصحيفة التي تعد من كبرى الصحف التركية، لملاحقها الإقليمية، نتيجة العجز المالي أيضًا.

وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، أعلن إبراهيم قرغول رئيس تحرير صحيفة "يني شفق" المؤيدة للحكومة أيضًا، عن استقالته دون أن يعلن عن أسبابها.

وبينما تعيش بعض وسائل الإعلام الداعمة للحكومة ضغوطات مالية، تواجه وسائل الإعلام المستقلة وكذلك التي تدعم أحزاب المعارضة، تحديات أمنية كبيرة تتمثل باحتجاز الصحفيين وإغلاق وسائلهم الإعلامية.

وتأتي تركيا في المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي في عام 2020، بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية الدولية.

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