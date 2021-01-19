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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:13 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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سجلت الهند 10 آلاف و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و581 ألفا و837 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 137 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 152 ألفا و556 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 200 ألف و528 حالة، ووصل عدد المتعافين إلى 10 ملايين و228 ألفا و753 شخصا، بعدما تماثل 1411 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

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