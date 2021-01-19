حليف أردوغان يصف الصحفيين بالأقلام المأجورة

استهدف زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف في تركيا "دولت بهجلي" ثلاثة كتاب أعمدة من صحيفة "كرار" التركية ووصفهم بأنهم "أقلام مأجورة" بينما حذرهم من التحدث علانية ضد حزب الحركة القومية.وقال ديفلت بهجلي على حسابه على موقع تويتر: إن كتّاب العمود طه أكيول، ويلديراي أوغور، وإيليف شاكير، يجب ألا يستخفوا بحزب الحركة القومية، مشيرًا إلى أن الثلاثة سقطوا في البئر "لقد حفروا".تأتي تصريحات بهجلي، الشريك الأصغر في الائتلاف لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وسط سلسلة من الانتقادات الموجهة إلى حزب الحركة القومية من قبل كتاب الأعمدة في كرار.حيث قال أوغور، في عموده إن حزب الحركة القومية يستخدم البراغماتية مع حزب العدالة والتنمية، وتابع: إنه في حالة انتهاء تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، فمن المرجح أن يوجه الأخير انتقادات لتحركات زعيم حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان، والتي تقوض القومية، مثل عملية السلام الكردية.في غضون ذلك، انتقد أكيول وجاكير، على قناة كرار، صمت بهجلي ضد اعتداء جسدي مرتبط بحزب الحركة القومية على أحد نواب حزب المستقبل المعارض.وتعرض سلجوق أوزداغ لهجوم من قبل مجموعة من خمسة أشخاص أثناء صعوده إلى سيارته في العاصمة أنقرة في 15 يناير كما تم اعتقال شخصين بسبب الحادث الذي تم ربطه بأنصار حزب الحركة القومية، وفي هجوم منفصل في نفس اليوم، نُقل الصحفي المعارض في صحيفة يني تشاج "أورهان أوغورو أوغلو " إلى المستشفى.قال أوزداغ إن الرئيس أردوغان اتصل به، لكنه لم يدين الهجوم، وسأله فقط عما إذا كان الحادث قد وقع في أنقرة.فيما وبخ زعيم حزب DEVA المعارض ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان بهجلي على تصريحاته، قائلا إنها "لا تليق بشريك في التحالف"، وقال باباجان على تويتر "مهمة السياسيين ليست إثارة الغضب. لا يمكنك إسكات وسائل الإعلام بتهديداتك.".