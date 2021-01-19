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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل بصدد تمديد الإغلاق فى ألمانيا تحسبا لسلالات جديدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:08 ص
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
وكالات
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تمدد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات الـ 16 في البلاد الإغلاق الحالي في ألمانيا بسبب فيروس كورونا، خلال محادثات في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" كانت الجولة التالية من المحادثات حول كيفية المضي قدما في إجراءات مكافحة الجائحة أن تعقد في 25 يناير، حيث من المقرر أن تنتهي القيود الحالية في نهاية الشهر الجاري.

ومع ذلك، تم تقديم موعد اجتماع ميركل وقادة الولايات بسبب مخاوف بشأن المزيد من السلالات القابلة للانتقال، والتي تم رصد بعضها بالفعل في ألمانيا.

وأغلقت البلاد المدارس والمتاجر غير الأساسية والحانات والمطاعم والمرافق الترفيهية والثقافية في ظل الإغلاق الذي تم تشديده بشكل متزايد منذ أوائل نوفمبر.

وأصيب أكثر من مليوني شخص بفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن وتوفي منهم 46 ألفا و633، وفقا لمعهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض.

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