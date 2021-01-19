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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بديل «واتس أب» فى تركيا يثير مخاوف حول انتهاك الخصوصية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:04 ص
واتس أب
واتس أب
أمينة ذكى
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حذر خبراء أتراك من أن التحول من تطبيق Whatsapp إلى تطبيق Telegram في تركيا، يعرض خصوصية المستخدمين لخطر أكبر من ذي قبل، حسبما ذكرت صحيفة دوفار التركية.

ففي حلقة نقاش عبر الإنترنت نقلتها الصحيفة التركية، حذر الخبراء من أن تطبيق Telegram المتمثل في BiP المحلي في تركيا لم يكن أكثر أمانًا من Whatsapp.

وقال ديار ساراتش أوغلو، من جمعية الإعلام البديل في المناقشة الإلكترونية: «التحول من WhatsApp إلى Telegram هو خطوة نحو انعدام الأمن حيث يمكن عرض رسائلك ومعرفة محتواها في أي وقت».

استند ساراتش أوغلو في تحذيره إلى حقيقة أن التليجرام هو تطبيق مراسلة روسي، لا يحتوي على تشفير من طرف إلى طرف،كما حذر من أن BiP ليس أكثر جدارة بالثقة لمجرد أنه من أصل تركي لأن شفرة المصدر تستخدم مواد من الخارج وتحديدًا من روسيا.

يأتي هذا بعد إعلان Whatsapp عن تغييرات جديدة في سياسات خصوصية المستخدم الخاصة به، حيث تم تشجيع المستخدمين الأتراك على الانتقال إلى تطبيقات بديلة.

كما أعلنت الحكومة التركية أنها ستنهي استخدام مجموعات Whatsapp في إحاطة الصحفيين وتنتقل حصريًا إلى BiP.

يتم تشغيل BiP من قبل شركة TurkCell، مشغل الهاتف المحمول الرائد في تركيا مع أكبر مساهم فيها هو صندوق الثروة السيادية التركي (SWF).

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