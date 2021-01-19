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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى: لا مؤشرات على وجود تهديد داخلى قبل تنصيب بايدن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:03 ص
كريستوفر ميل
كريستوفر ميل
وكالات
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قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر، إن مكتب التحقيقات الاتحادي يساعد الجيش الأمريكي في إجراء تدقيق في أكثر من 25 ألف جندي من الحرس الوطني يتم نشرهم للمساعدة في حماية مبنى الكونجرس الأمريكي «الكابيتول» خلال تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بسبب مخاوف أمنية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، فبعد الهجوم الذي نفذه أنصار الرئيس دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في السادس من يناير، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وأجبر أعضاء الكونجرس على الاختباء، فرضت الحكومة الأمريكية إجراءات أمنية غير مسبوقة حول مبنى الكابيتول، شملت إقامة أسوار لا يمكن تسلقها مزودة بأسلاك شائكة ومنطقة أمنية كبيرة غير مسموح للجمهور بدخولها.

وقال «ميلر»، في بيان: «إن التدقيق أمر طبيعي للدعم العسكري المشارك في الأحداث الأمنية الكبرى، وفي حين لا توجد لدينا معلومات مخابراتية تشير إلى وجود تهديد داخلي، فإننا لن نألو جهدًا في تأمين العاصمة».

كانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أن مكتب التحقيقات الاتحادي حذر في تقرير مخابراتي وكالات إنفاذ القانون من أن المتطرفين اليمينيين فكروا في التظاهر بأنهم أعضاء بالحرس الوطني في واشنطن.

وأضافت الصحيفة أن التقرير لم يأت على ذكر أي مؤامرات محددة لمهاجمة وقائع التنصيب.

ومنعت الحكومة الأمريكية منذ أيام دخول المتنزهات العامة الرئيسية بما في ذلك مركز التسوق الوطني في واشنطن وأغلقت الجسور عبر نهر بوتوماك بين فرجينيا ومقاطعة كولومبيا. وتم إغلاق أكثر من 12 محطة لقطارات الأنفاق حتى يوم التنصيب الموافق الأربعاء.

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