فريق بايدن يرفض خطة ترامب لرفع قيود السفر على أوروبا والبرازيل

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود المفروضة على المسافرين القادمين من أوروبا والبرازيل اعتبارا من 26 يناير، رغم أن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة ردت بأن القيود ستظل قائمة.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال ترامب، الذي من المقرر أن يترك منصبه بعد أقل من 48 ساعة، في بيان إن "الدخول غير المقيد" إلى الولايات المتحدة للأشخاص في منطقة شنجن وبريطانيا وأيرلندا والبرازيل "لم يعد يضر بمصالح الولايات المتحدة".واعتبارا من 26 يناير، سيُطلب من جميع المسافرين جوا إلى الولايات المتحدة تقديم دليل على سلبية اختبار كوفيد 19 أو وثائق تثبت التعافي من المرض.وقال ترامب إن القرار اتخذ على خلفية المشورة الصحية بعد أن أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أمرا، يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 26يناير، يطلب من جميع المسافرين جوا إلى الولايات المتحدة تقديم دليل على اختبار سلبي لـ "كوفيد 19".وبعد دقائق من بيان ترامب، قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الإدارة الجديدة "لا تنوي رفع" قيود السفر الدولية في 26 يناير".وأوضحت المتحدثة باسم بايدن،: "بناء على نصيحة فريقنا الطبي، لا تنوي الإدارة (الجديدة) رفع هذه القيود في 26 .1 وفي الواقع، نخطط لتعزيز تدابير الصحة العامة بشأن السفر الدولي من أجل التخفيف بشكل أكبر من تفشي كوفيد 19".وكانت القيود قد فرضت مطلع عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.