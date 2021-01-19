رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيارين أرضيين فى إندونيسيا إلى 40 قتيلا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:04 ص
انهيارين أرضيين
انهيارين أرضيين فى إندونيسيا
وكالات
طباعة
ارتفع عدد ضحايا انهيارين أرضيين ضربا قرية في إقليم جاوة الغربية في اندونيسيا إلى 40 قتيلا، بعد العثور على جثث ثمانية مفقودين، حسبما أفاد مسؤول اليوم الثلاثاء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" وقع الانهياران فى منطقة سوميدانج فى 9 يناير عقب هطول أمطار غزيرة.

وطمر الانهيار الأرضي الثاني عمال إنقاذ أثناء استجابتهم للحادث الأول، وكان من بينهم قائد بالشرطة ورئيس هيئة للحماية المدنية.

وقال ديدن ريدوانساه، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في باندونج، عاصمة الإقليم: "بفضل العمل الجاد لجميع أفراد البحث، تمكنّا من العثور على جميع الضحايا".

في غضون ذلك، لاقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم بعد أن غمرت الفيضانات أجزاء من إقليم كاليمانتان الجنوبي في جزيرة بورنيو، وفقا للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وذكر المتحدث باسم الوكالة راديتيا جاتي إن أكثر من 120 ألف شخص نزحوا من المنطقة.

وتعد الانهيارات الأرضية والفيضانات أمرا شائعا في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

العثور على حجر كريم يشبه القلب البنفسجى بأوروجواى

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 19-1-2021

وفاة المخرج الكوبى خوان كارلوس تابيو عن 77 عاما

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح