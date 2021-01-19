المكسيك تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت المكسيك 8074 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و544 وفاة أخرى وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات هناك إلى مليون و649502 والوفيات إلى 141248.ورجحت الوزارة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من العدد الرسمي بسبب نقص إجراء الاختبارات على نطاق واسع.