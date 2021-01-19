وفاة المخرج الكوبى خوان كارلوس تابيو عن 77 عاما

توفي المخرج الكوبي خوان كارلوس تابيو عن عمر ناهز 77 عاما، حسبما أفاد معهد السينما الكوبي وصحيفة الحزب الشيوعي "جرانما".وأفادت التقارير بأنه توفي لكنها لم تذكر سبب الوفاة وولد تابيو عام 1943، وعرف على المستوى الدولي بفيلم "ستروباري آند تشوكليت"، الذي أخرجه مع توماس جوتيرييس.وحصل الفيلم، الذي تناول موضوع المثلية الجنسية آنذاك، على جائزة الدب الفضي في مهرجان برلين السينمائي عام.1994 وفي عام 2014، حصل تابيو على جائزة الفيلم الوطني للجزيرة الكاريبية.