كاليفورنيا تصبح أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من 3 ملايين إصابة بكورونا

أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن كاليفورنيا وصلت إلى هذا الرقم بشكل سريع حيث كانت قد وصلت إلى حاجز المليوني إصابة في 24 ديسمبر.وكانت الولاية قد سجلت أول إصابة مؤكدة بالفيروس في 25 يناير2020، واستغرق الأمر 292 يوما لتسجيل أول مليون إصابة في 11 نوفمبر، ثم 44 يوما لتسجل اكثر من مليوني إصابة.وسجلت الولاية أكثر من 33 ألفا و600 وفاة نتيجة الإصابة بـ "كوفيد 19".