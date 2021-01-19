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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن حصن منيع قبل يومين من تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:17 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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بدا وسط العاصمة الأميركية واشنطن أشبه بحصن منيع قبل يومين من موعد تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة في مراسم ستجرى تحت مراقبة أمنية مشدّدة، فيما جدّد الرئيس المنتخب دعوته إلى توحيد بلاد يسودها الانقسام.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" تنتشر في العاصمة الأميركية قوات من الحرس الوطني سيصل عديدها إلى 25 ألفا الأربعاء بهدف ضمان أمن "منطقة حمراء" شاسعة تمتدّ من حي كابيتول هيل، الواقع ضمن نطاقه مقرّ الكونجرس حيث سيؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس القسَم الأربعاء، وصولًا إلى البيت الأبيض.

وأغلق قطاع متنزه "ناشونال مول" الضخم حيث يتوافد عادة آلاف الأميركيين كل أربع سنوات لحضور مراسم التنصيب.

وبدت الطرق شبه مقفرة صباح الإثنين وهو يوم عطلة إذ يصادف ذكرى ولادة أيقونة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج.

وعادة ما يشارك الأميركيون في هذا اليوم في أعمال تطوّعية.

وقال بايدن عتبر فيها العمل التطوّعي في هذا اليوم "وسيلة ملائمة لمداواة البلاد التي نحبّ وتوحيدها وإعادة بنائها".

وهو يسعى لتذليل الانقسامات الحادّة القائمة بين الأميركيين بعد ولاية دونالد ترامب.

وشارك بايدن صباحًا في حملة توزيع مواد غذائية نظّمتها جمعية خيرية في مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، وذلك فعلت نائبته كامالا هاريس وزوجها في أحد الأحياء الفقيرة في واشنطن.

وفي العاصمة، حلّ العسكريون المسلّحون والشرطيون المتمركزون قرب عرباتهم المصفّحة بدلًا من الفضوليين والمارّة في الطرق المقطوعة بالحواجز الاسمنتية.

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