مقتل 12 شخصًا بينهم ستّة أطفال فى انقلاب حافلة بالإكوادور

قُتل 12 شخصًا، بينهم ستّة أطفال، في انقلاب حافلة على طريق جبلي في الإكوادور، بحسب ما أعلنت فرق الطوارئ.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قالت إدارة فرق الطوارئ في بيان إنّ "12 شخصًا لقوا حتفهم في هذا الحادث" المروري الذي وقع في ولاية بوليفار جنوبي العاصمة كيتو.وأوضح البيان أنّ 11 شخصًا لقوا مصرعهم في مكان الحادث وقد انتشلت فرق الطوارئ جثثهم، في حين توفي رضيع في المستشفى متأثرًا بإصابته في الحادث.ولم توضح السلطات عدد ركاب الحافلة التي انقلبت.وحوادث المرور هي أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في الإكوادور.