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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل أربعة جنود بانفجار لغم يدوي الصنع في النيجر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:07 ص
نفجار لغم في النيجر
نفجار لغم في النيجر
وكالات
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قُتل أربعة جنود نيجريين وجُرح ثمانية آخرون بانفجار لغم يدوى الصنع فى جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع نيجيريا، في منطقة تنشط فيها جماعة بوكو حرام الارهابية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" جاء في بيان للوزارة أنّ "عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت" بعناصر في الجيش النيجري، وأنّ الحصيلة في صفوف الجيش بلغت "أربعة قتلى وثمانية جرحى".

وأشار البيان إلى أن العبوات الناسفة اليدوية الصنع هي أحد الأساليب الرئيسية التي يستخدمها الارهابيون في هجماتهم في المنطقة.

وأوضح البيان أن الانفجار وقع خلال "مطاردة" الجنود "ارهابين" غداة هجوم استهدف معسكرًا للجيش في تشيتيما وانجو في جنوب شرق البلاد في منطقة ديفا.

و أورد مركز سايت الأميركي المتخصص في مراقبة المواقع الارهابية أن منفّذي هجوم ينتمون لتنظيم داعش في غرب إفريقيا الذي تبنّى الاعتداء.

وجاء في بيان التبني الصادر أن "جنود الخلافة" هاجموا الجيش النيجري قرب مدينة تشيتيماري في عملية أوقعت ثلاثة قتلى في صفوف الجيش. وأشار البيان إلى أن التنظيم غنم "سيارة رباعية الدفع" وأسلحة وذخائر.

وأعلنت الوزارة في بيانها أنّ "علميات التمشيط والاستطلاع" مستمرة.

وتقع منطقة الانفجار قرب الحدود حيث تكثر عمليات تسلّل الارهابيين، وسبق أن استُهدف معسكر تشيتيما وانجو: ففي السابع من مارس 2020 شنّ ارهابيون هجوما على المعسكر بواسطة "نحو عشرين سيارة مدّججة بالأسلحة" قُتل فيه ثمانية جنود.

وفي 2019 شهدت قرية تشيتيما وانجو المحاذية للحدود النيجيرية هجوما أوقع سبعة قتلى في صفوف القوات النيجرية.

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