ترامب يرفع حظر السفر المفروض بسبب كورونا على الأوروبيين والبرازيليين

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنّ الحظر المفروض على المسافرين الآتين من البرازيل وبريطانيا وإيرلندا والدول الأوروبية المنضوية في فضاء شنغن سيُرفع في 26 يناير الجاري حين سيتعيّن على الراغبين بالسفر للولايات المتحدة إبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض إنّ "هذا الإجراء هو الطريقة المثلى للاستمرار في حماية الأميركيين من كوفيد-19 وفي نفس الوقت استئناف السفر بأمان".