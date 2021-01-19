الصين تسجل 118 إصابة جديدة بكورونا فى البر الرئيسى

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين ارتفاعا من 109 حالات في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان أن 106 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية ومن بينها 43 إصابة في إقليم جيلين الشمالي الشرقي و35 في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.وأضافت أن عدد حالات الإصابة بدون أعراض، التي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، انخفض إلى 91 حالة من 115 حالة في اليوم السابق.وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد- 19 في البر الرئيسي الصيني 89454 حالة، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.