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منوعات

العثور على حجر كريم يشبه القلب البنفسجى بأوروجواى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:46 ص
حجر كريم
حجر كريم
وكالات
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عثر عمال المناجم بأوروجواي على حجر كريم يشبه القلب البنفسجي، وميزته أنه لا يحتاج لأي عملية صقل أو نحت أو تلميع.

وبحسب موقع "جود نيوز"، فإنه بعد فتح الحجر الكريم الذي تم العثور عليه على حدود أوروجواي والبرازيل من قبل عمال المناجم، ذهل المنقبون لرؤيتهم ما لفظته الطبيعة وظهر على شكل قلبين من نوع "الأماثيست" وذلك بعد فلق الحجر.

بالعودة لأصل الاكتشاف، بدأت الشركة المسؤولة أعمال التنقيب بمنجم "سانتا روسا" بالمنطقة الكاتالونية بأرتيجاس، ولم يكن مؤكدا حينها ما إذا كان سيتم الكشف عن أي شيء ذي قيمة.

الأرض بتضاريسها وفرت ظروفا صعبة للعمل، لكن كفاح العمال كوفئ باكتشاف جوهرة ثمينة، وهي المرة الأولى التي تعثر فيها الشركة على "حجر العمر".

الجدير بالذكر أن الحجر معروض للبيع حاليا، وهي فرصة قيمة لمحبي وهواة الأحجار الكريمة لاقتنائه.

وقامت الشركة بمشاركة صور الاكتشاف مع متابعيها على وسائل التواصل حيث فوجئ الجمهور، مع ردود أفعال عديدة أظهرت تعجب الناس، وقال آخرون إن هذا قد يكون علامة على الحب من هذا الكوكب.

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