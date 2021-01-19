رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة على المخابز البلدية ببنى مزار فى المنيا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:01 ص
حملة على المخابز
حملة على المخابز
المنيا ـ على حسين
طباعة
شنت إدارة تموين مركز بني مزار شمال محافظة المنيا حملة تفتيشية ورقابية بالتعاون مع الرقابة التموينية علي المخابز البلدية نجحت خلالها في تحرير 39 مخالفة متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

قال عصام سيد مدير إدارة تموين بني مزار أن حملة تفتيشية ورقابية برئاسة محمد فؤاد مدير عام الرقابة التموينية وتحت إشراف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا علي المخابز البلدية بالمركز نجحت في ضبط وتحرير 39 مخالفة متنوعة في إطار المرور على المخابز البلديه ومدى التزامها بالقرارات والقوانين.

أضاف سيد أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود لوحة مواعيد وعدم نظافة أدوات عجن وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

العثور على حجر كريم يشبه القلب البنفسجى بأوروجواى

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 19-1-2021

وفاة المخرج الكوبى خوان كارلوس تابيو عن 77 عاما

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح