حملة على المخابز البلدية ببنى مزار فى المنيا

شنت إدارة تموين مركز بني مزار شمال محافظة المنيا حملة تفتيشية ورقابية بالتعاون مع الرقابة التموينية علي المخابز البلدية نجحت خلالها في تحرير 39 مخالفة متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.قال عصام سيد مدير إدارة تموين بني مزار أن حملة تفتيشية ورقابية برئاسة محمد فؤاد مدير عام الرقابة التموينية وتحت إشراف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا علي المخابز البلدية بالمركز نجحت في ضبط وتحرير 39 مخالفة متنوعة في إطار المرور على المخابز البلديه ومدى التزامها بالقرارات والقوانين.أضاف سيد أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود لوحة مواعيد وعدم نظافة أدوات عجن وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.