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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية قطر: حان الوقت كى تبدأ دول الخليج المحادثات مع إيران

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:45 ص
وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر
وكالات
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أفادت وكالة «بلومبرج»، فجر الثلاثاء، بأن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال: «إن الوقت قد حان كي تبدأ دول الخليج العربية المحادثات مع إيران الآن».

وأضافت الوكالة أن وزير خارجية قطر أشار إلى احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال «آل ثاني» الذي دعا منذ أمد لعقد قمة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي الستة والجمهورية الإسلامية، إن حكومته تأمل في حدوث ذلك، و«ما زلنا نعتقد أن هذا يجب أن يحدث».

وتابع في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرج»: «أن هذه أيضًا رغبة تشاركها دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى».

وصرح بأن قطر ستسهل المفاوضات إذا طلبت منها الأطراف المعنية ذلك.

وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من انتقال الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى البيت الأبيض، مع وعد بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والتراجع عن حملة «الضغط الأقصى» على طهران.

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