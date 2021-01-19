رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حالة هى الأولى فى العالم.. نمو فطر فى الأوردة الدموية لرجل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:15 ص
نمو فطر فى الأوردة
نمو فطر فى الأوردة الدموية
وكالات
طباعة
سجلت الأوساط الطبية حادثة هي الأولى من نوعها في العالم تمثلت في نمو فطر داخل الأوعية الدموية لرجل.

وأسعف رجل أمريكي إلى المستشفى بحالة طارئة وأدخل إلى العناية المركزة وبقي فيها لمدة 8 أيام تحت إشراف طبي مباشر بسبب حالة خطيرة ظهرت في جسمه.

وتعرض الرجل حسب مجلة "لايف ساينس" العلمية لفشل عام، ولا يزال يعالج بنظام طويل الأمد من المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات.

وبحسب المجلة العلمية، كان المريض يأمل في تخفيف أعراض الاضطراب ثنائي القطب (حالة صحية عقلية) والاعتماد على المواد الأفيونية عن طريق حقن الفطر في مجرى الدم.

وقام الرجل بغلي الفطر "شاي الفطر"، وثم قام بتصفيته عن طريق سحبه من خلال "قطعة قطن" قبل حقنه في جسده.

وأصيب الرجل بعد أيام بالخمول والغثيان، وبدأت بشرته بالاصفرار، وبدأت بعدها أعراض الإسهال والتقيؤ دما، حيث أسعف على أثرها إلى المستشفى، كما بدأت أعضاؤه بالفشل مثل الكلية والكبد وكشف اختبار الدم بكتيريا ميكروبية تحمل اسم "Brevibacillus"، وهي عدوى فطرية، ما أكد للأطباء أن الفطر الذي حقنه الرجل لنفسه كان ينمو في داخل الأوعية الدموية.

وتسببت بعض المنشورات غير الصحيحة المتواجدة على الإنترنت والتي تتحدث عن وصفة "فطرية سحرية" من أجل معالجة بعض الأمراض، ومنها المرض الذي عانى منه الرجل بحدوث هذه المشكلة.

موضوعات متعلقة

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

«الصحة»: تسجيل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

محمد صلاح يتحدث مجددًا عن مستقبله مع ليفربول

إبراهيموفيتش يقود ميلان لاستعادة صدارة الدورى الإيطالى

بمشاركة الننى.. أرسنال يفوز على نيوكاسل بثلاثية فى البريميرليج

أيسلندا تفوز على المغرب وتتأهل للدور الرئيسى بمونديال اليد

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح