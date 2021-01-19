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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صورة نادرة للملك فهد فى جنازة ملك الأردن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:47 ص
الملك فهد
الملك فهد
وكالات
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تداولت بعض المواقع الإخبارية في السعودية صورة نادرة للملك السعودي الراحل فهد بن عبدالعزيز أثناء مشاركته في تشييع جثمان ملك الأردن عبدالله الأول بن الحسين بعد اغتياله.

ويرجع تاريخ الصورة لعام 1951 حيث يظهر الملك فهد في الصورة وهو يشارك في الجنازة نيابة عن والده الملك عبدالعزيز آل سعود.

وانتشرت الصورة خلال احتفال أهالي الرياض بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

يذكر أن الملك عبدالله الأول تم اغتياله في 20 يوليو 1951 عندما كان يزور المسجد الأقصى في القدس.

ونفذ عملية الاغتيال رجل فلسطيني لأنه كان يتوقع قيام الملك بتوقيع اتفاقية سلام منفصلة مع إسرائيل، فأطلق 3 رصاصات قاتلة على رأس وصدر الملك.
للملك فهد فى جنازة ملك الأردن
للملك فهد فى جنازة ملك الأردن

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