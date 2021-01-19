إجراء فحص أمنى للحرس الوطنى فى واشنطن

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر إن البنتاجون سيقوم بإجراء فحص أمني لعناصر الحرس الوطني المنتشرين في العاصمة واشنطن.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أضاف ميلر: "لا توجد لدينا معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تهديد داخلي غير أننا لا ندخر جهدا من أجل تأمين العاصمة"، وفقا لموقع "ميراج" الأمريكي.وفي الوقت نفسه قام البنتاجون بنشر 750 جنديا لتأمين حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.وفي وقت سابق اليوم تسبب حريق اندلع في تجمع للمشردين بالقرب من مبنى الكابيتول بإغلاقه بشكل مؤقت وتعليق بروفة مراسم تنصيب جو بايدن.وقال المسئولون إن الحريق أدى إلى إجلاء بعض المشاركين في البروفة وإغلاق مبنى الكابيتول، فيما سارع رجال الإطفاء إلى إخماده.وكان موظفو الكابيتول تلقوا رسالة مفادها أن "جميع المباني داخل مجمع الكابيتول تحت تهديد أمني خارجي، لا يسمح بالدخول أو الخروج ويجب الابتعاد عن النوافذ والأبواب الخارجية"، كما أخلي الموقع الذي يتم فيه التحضير لحفل تنصيب جو بايدن.