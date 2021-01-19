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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيناتور روسى ينتقد الرئيس الأوكرانى: لا يتعامل مع دوره رئيسًا للدولة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:04 ص
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
وكالات
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انتقد السناتور أوليكسي بوشكوف على صفحته في «تلجرام» بشدة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وقال إنه «لا يتعامل مع دوره رئيسًا للدولة».

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس» أعاد بوشكوف نشر تسجيل الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف الذي نشر مقطع فيديو عام 2014، دعا فيه الزعيم الأوكراني المستقبلي زيلينسكي إلى منح المواطنين الناطقين بالروسية في البلاد فرصة التحدث بلغتهم الأم «قانونيًا».

وتابع بوشكوف: «زيلينسكي دائمًا يصرح بأنه خادم للشعب، في هذا المقطع تحدث بشكل صحيح في الغالب عن كل ما كان يؤمن به من قبل».

ودخل السبت الماضي قانون اللغة الأوكرانية حيز التنفيذ في أوكرانيا، بما يلزم قطاع الخدمات بأكمله باعتماد اللغة الأوكرانية، على أن يسمح بالتحدث بلغة أخرى بما فيها الروسية نزولًا عند رغبة متلقي الخدمة.

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