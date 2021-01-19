البرازيل: 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 23671 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8 ملايين و511770 حالة منذ ظهور الوباء.وأشارت إلى تسجيل 452 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 210299 ألفا.من جهته، قال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو إن "الحكومة الفدرالية ستوزع جميع جرعات اللقاح المتوفرة لديها على ولايات البلاد".وأضاف: "حملة التطعيم ستبدأ في الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي ليوم الإثنين".