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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العاملون بمستشفى كفر الدوار يحتفلون مع مرضى كورونا الأقباط بعيد الغطاس (صور)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:42 ص
مستشفى كفر الدوار
مستشفى كفر الدوار
البحيرة معوض هويدى
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شهد مستشفى كفر الدوار العام "الشا ملة"، والمخصصة لحجر المصابين بفيروس كورونابمحافظة البحيرة، احتفالية من جميع العاملين لتهنئة الأخوة المسيحيين المتواجدين داخل الحجر من المرضى بفيروس كورونا، وتقديم التهانى القلبية متمنين لهم وتمني الشفاء التام فى يوم يحمل تجليات ثقافة المحبة لكل المصريين الأقباط أو المسلمين.

من جانبهم قدم أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى بإشراف الدكتور خالد شوقي، مدير مستشفى كفر الدوار العام، والدكتور محمود شهاوي، نائب المدير، للمرضى الأقباط الهدايا بمناسبة عيد الغطاس، داعين المولى عز وجل في هذه المناسبة المباركة لجموع الشعب المصري بالخير، وإن يرفع الله البلاء والوباء.
مستشفى كفر الدوار
مستشفى كفر الدوار
مستشفى كفر الدوار
مستشفى كفر الدوار
مستشفى كفر الدوار
مستشفى كفر الدوار

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