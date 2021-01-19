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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية قبرص

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:20 ص
بن زايد و خريستودوليديس
بن زايد و خريستودوليديس
وكالات
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استقبل عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام"، جرى خلال اللقاء عرض مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الأوضاع في شرق المتوسط وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بها.

كما بحثا التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى الدول كافة.

وأكد آل نهيان عمق العلاقات الإماراتية القبرصية وحرص الإمارات على تطوير وتنمية مجالات التعاون المشترك والشراكة مع قبرص الصديقة، وذلك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

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