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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو يقترح إنشاء مؤسسة دولية لأبحاث ولقاحات الأوبئة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:16 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنشاء مؤسسة دولية للأبحاث وإنتاج اللقاحات المضادة للفيروسات والأوبئة المستقبلية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال نتنياهو خلال مؤتمر الزعماء الدوليين الذي استضافه المستشار النمساوي سيباستيان كورتز عبر الفيديو: "نحن عبارة عن 7 دول. أستراليا لديها عدد السكان الأكبر، بينما يتراوح عدد سكان معظم دولنا بين 5 و12 مليون نسمة. أقترح إنشاء مؤسسة بحثية دولية تقوم بالأبحاث والإنتاج. لدينا جميعا القدرات البحثية والعلمية والتكنولوجية. ولا بد لنا من تطوير هذه القدرات. لا يجوز لنا أن نكون تحت رحمة قوات السوق. وقد أوعزت ببدء إنشاء مؤسسة ستشكل ذراعا حكوميا، وليس شركة خاصة".

وأضاف: "من أجل بلوغ حجم معقول، سواء اقتصاديا أو علميا، علينا دراسة إمكانية تظافر جهودنا، إذا واجهنا مزيدا من الفيروسات. علينا جمع قوتنا والشروع في مناقشة الأبحاث، والإنتاج والإمداد، أولا لدولنا ثم لكل الدول الأخرى. علينا بدء التخطيط للسنوات المقبلة".

وشارك نتنياهو للمرة السادسة في المؤتمر، الذي حضره رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ورئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش.

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