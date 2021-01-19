سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 19-1-2021
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:01 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-1-2021، في أسواق المال المحلية المصرية.
وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مواجهة الجنيه المصري، 4.23 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، في أسواق المال المحلية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وحقق سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
يشار إلى أن العملة الإماراتية ترتبط بالدولار الأمريكي عند 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.
جدير بالذكر، أن الدرهم الإماراتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.
وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مواجهة الجنيه المصري، 4.23 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، في أسواق المال المحلية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 19-1-2021
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وحقق سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
يشار إلى أن العملة الإماراتية ترتبط بالدولار الأمريكي عند 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.
جدير بالذكر، أن الدرهم الإماراتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.