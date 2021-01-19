إبراهيموفيتش يقود ميلان لاستعادة صدارة الدورى الإيطالى

قاد النجم زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه كالياري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب سردينيا ارينا في اطار الجولة الـ18 من المسابقة.وسجل هدفي الميلان زلاتان إبراهيموفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 7، وفي الدقيقة 52، وشهدت المباراة، تعرض أليكسيس سالماكرز لاعب ميلان للطرد في الدقيقة 74 لحصوله على انذارين.الفوز رفع رصيد ميلان إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما تجميد رصيد كالياري عند 14 نقطة في المركز الـ17.