مصرع طفل صعقًا بالكهرباء فى البحيرة

لقي طفل مصرعه، صعقًا بالكهرباء، اليوم، داخل منزله بعزبة أباظة التابعة لدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى حوش عيسى العام.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد استقبال مستشفى حوش عيسى طفل مصاب إدعاء صاعق كهربائي بالمنزل بعزبة أباظة التابعة لدائرة مركز حوش عيسى، وتوفى عقب وصوله.وعلى الفور انتقل رئيس المباحث، وبالفحص تبين وفاة زكريا السيد إبراهيم فتحي، سنة ونص، بعزبة أباظة التابعة لدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن.