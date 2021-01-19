رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: نسعى لإيصال لقاحات كورونا إلى البلدان الفقيرة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:57 ص
مات هانكوك
مات هانكوك
وكالات
طباعة
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن المملكة المتحدة تقود جهدا عالميا لإيصال لقاحات كورونا إلى البلدان الفقيرة، بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من الإجحاف في عملية التوزيع.

وحسبما أفادت صحيفة "الإندبندنت"، أكد هانكوك في مؤتمر صحفي أن "المملكة المتحدة هي الداعم المالي الأكبر في العالم للبرنامج العالمي لضمان الوصول اللقاحات إلى جميع دول العالم".

وقال: "لم نطور فقط بالشراكة مع علمائنا في Oxford وAstraZeneca اللقاح الأكثر جدوى من حيث التكلفة المتاح حاليا، لقد وضعنا أيضا أكبر قدر من الدعم المالي في هذه الجهود الدولية لضمان حصول الجميع على اللقاح".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس حذر من أن العالم على شفا "فشل أخلاقي كارثي" في توزيع لقاحات كورونا، داعيا إلى التوزيع العادل للقاح.

موضوعات متعلقة

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 بالتفصيل

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

اضبط إشارة تردد قناه cbc دراما الجديد 2021 على النايل سات

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

محمد صلاح يتحدث مجددًا عن مستقبله مع ليفربول

إبراهيموفيتش يقود ميلان لاستعادة صدارة الدورى الإيطالى

بمشاركة الننى.. أرسنال يفوز على نيوكاسل بثلاثية فى البريميرليج

أيسلندا تفوز على المغرب وتتأهل للدور الرئيسى بمونديال اليد

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح