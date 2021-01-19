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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث سير بالبحيرة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:45 ص
حادث سير بالبحيرة
حادث سير بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بطريق عبد الرقيب طريق، التابع لمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى النوبارية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد بحادث تصادم ومصاببن.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث النوبارية، وبالفحص تبين وفاة "رواق ممدوح محمد محمد"، 40 سنة، النوبارية، وإصابه "صلاح سالم محمد سالم"، 17 سنة، النوبارية، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالصدر وسحجات متفرقة.

وتم نقل المصاب لمستشفى النوبارية، والجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

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