رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإصابة بكورونا قد توفر حماية أقل من الفيروس الجنوب أفريقى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:58 ص
الإصابة بكورونا
الإصابة بكورونا
وكالات
طباعة
خلص فريق من العلماء إلى أن الإصابة بكورونا الأم ربما توفر حماية ضعيفة من الفيروس الجنوب إفريقي، معربين عن أملهم في أن تبقى اللقاحات فعالة في الحالتين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أثبتت الدراسات أيضا أن السلالة الجديدة ترتبط بشدة وبسهولة بالخلايا البشرية.

وقال عالم الأوبئة البارز في جنوب أفريقيا سليم عبد الكريم إن هذا يساعد في تفسير ما يبدو أنه انتشار أسرع للمرض بالفيروس المتحور بنحو 50 في المئة.

وحدد الخبراء في جنوب أفريقيا الطفرة "501 واي.في 2" أواخر العام الماضي، حيث كانت القوة الدافعة الرئيسية للموجة الثانية من إصابات "كوفيد-19" على مستوى البلاد ورفعت معدل الإصابات اليومي إلى ذروة جديدة زادت على 21 ألف حالة مؤخرا.

وهذه الطفرة واحدة من طفرات جديدة تم اكتشافها في الشهور الأخيرة وبينها طفرتان في إنجلترا والبرازيل يخشى العلماء أن تكونا وراء زيادة سرعة انتشار "كوفيد-19".

موضوعات متعلقة

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 بالتفصيل

إخلاء سبيل المتهمة بتصنيع التورتة الجنسية بنادي الجزيرة بكفالة 5 آلاف

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

العثور على حجر كريم يشبه القلب البنفسجى بأوروجواى

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 19-1-2021

وفاة المخرج الكوبى خوان كارلوس تابيو عن 77 عاما

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح