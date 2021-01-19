رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية.. السجن والغرامة لموظفين أدينوا بالفساد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:08 ص
مازن الكهموس رئيس
مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة
وكالات
طباعة
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية اليوم صدور عدة أحكام قضائية نهائية بالسجن والغرامة على موظفين حكوميين ثبتت إدانتهم بقضايا فساد مالي وإداري.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" ذكرت الهيئة أن المحكمة الجزائية بالرياض حكمت على موظف بوزارة الدفاع وضابط متقاعد من الوزارة اختلسا المال العام، بالسجن ثماني سنوات، ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المختلس لخزينة الدولة.

والسجن سنة إلى خمس سنوات لعدد من منسوبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين، أدينوا بطلب وقبول الرشوة، مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاما، وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري.وكذلك السجن من سنة إلى سبع سنوات لعدد من منسوبي وزارة الصحة أدينوا بسوء الاستعمال الإداري والرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظامًا واستغلال النفوذ الوظيفي.

كما طالت الأحكام عددا من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبتت ممارستهم الأعمال التجارية، وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.

من جانب آخر، كشفت الهيئة مباشرتها عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، أبرزها تورط 24 موظفا بوزارة الصحة، و15 موظفا بهيئة الأرصاد وحماية البيئة، و14 موظفا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لعضوي هيئة تدريس بجامعة، و16 موظفا في شركة متخصصة في معالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، واستمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: تسجيل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

اضبط إشارة تردد قناه cbc دراما الجديد 2021 على النايل سات

أول تحرك برلمانى بشأن واقعة «سيدات نادى الجزيرة»

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إبراهيموفيتش يقود ميلان لاستعادة صدارة الدورى الإيطالى

بمشاركة الننى.. أرسنال يفوز على نيوكاسل بثلاثية فى البريميرليج

أيسلندا تفوز على المغرب وتتأهل للدور الرئيسى بمونديال اليد

النرويج تفوز على النمسا وتحصد وصافة مجموعتها بمونديال اليد

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح