بمشاركة الننى.. أرسنال يفوز على نيوكاسل بثلاثية فى البريميرليج

حقق فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، فوزا كبيرا على ضيفه نيوكاسل بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات في إطار الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية أرسنال كل من بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقتين 50 و77، وبوكايو ساكا في الدقيقة 61، وشارك النجم المصري محمد النني مع ارسنال في المباراة كبديل بعد مرور 67 دقيقة، بعدما دخل الملعب بدلًا من الغاني توماس بارتي.وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 19 نقطة في المركز الـ15.