رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أيسلندا تفوز على المغرب وتتأهل للدور الرئيسى بمونديال اليد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:19 ص
المنتخب الأيسلندي
المنتخب الأيسلندي
أ ش أ
طباعة
تغلب المنتخب الأيسلندي لكرة اليد على المنتخب المغربي بنتيجة 31-23 في ختام الدور التمهيدي للمجموعة السادسة لبطولة العالم لكرة اليد تي تستضيفها مصر حاليا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أيسلندا 15-10 وسط تفوق للجانب الأيسلندي ومحاولة المغرب معادلة النتيجة، وفي الشوط الثاني استمر التفوق الأيسلندي واتسع الفارق ليصل إلى 31-23.

وخلال اللقاء، تعرض ثلاثي المغرب أمين هرشاوي ومهدي إسماعيلي وهشام حكيمي للطرد المباشر بسبب التدخلات العنيفة بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفيديو، كما قرر الحكم حصول اللاعب هشام حكيمي على البطاقة الزرقاء بسبب التدخل العنيف على لاعب أيسلندا ليتم حسم أمره من قبل اللجنة التنفيذية لاتخاذ العقوبة المناسبة.

وحصل فيجو كريستانسن لاعب أيسلندا على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 6 أهداف في اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفعت أيسلندا رصيدها إلى 4 نقاط لتتأهل للدور الرئيسي في وصافة ترتيب المجموعة السادسة من الفوز على الجزائر والمغرب والخسارة من البرتغال، بينما احتلت المغرب المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط بعد الخسارة أمام الجزائر والبرتغال وأيسلندا لتلعب على كأس الرئيس.

وتأهلت البرتغال من هذه المجموعة في الصدارة إلى الدور الرئيسي ثم أيسلندا في الوصافة والجزائر في المركز الثالث، بينما تلعب المغرب على كأس الرئيس.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إخلاء سبيل المتهمة بتصنيع التورتة الجنسية بنادي الجزيرة بكفالة 5 آلاف

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أيسلندا تفوز على المغرب وتتأهل للدور الرئيسى بمونديال اليد

النرويج تفوز على النمسا وتحصد وصافة مجموعتها بمونديال اليد

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح