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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:29 ص
الذهب
الذهب
هبه محمد
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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021، ترتفع عمليات البحث على محركات الانترنت "جوجل" من قبل المواطنين المقبلين على الزواج والمستثمرين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، واصلت أوقية الذهب ارتفاعاتها في بورصة المعادن العالمية ليتأثر بها أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021 في مصر، وتصعد معها بشكل طفيف خلال التعاملات اليوم في السوق المحلية لمحال الصاغة.

وشهد سعر الذهب في مصر صعودًا بشكل طفيف بنحو جنيهًا بنهاية التعاملات المسائية عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر ليبلغ سعر الجرام نحو 805 جنيهات للجرام، مقارنة ببداية التعاملات والتي سجلت 804 جنيهات غير شاملة المصنعية على الجرام.

ويعرض " الدستور" للمواطنين المقبلين على الزواج والمستثمرين، في تقرير يومي عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021 في مصر ببداية التعاملات المسائية، ويشمل التقرير (سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 - سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 - سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 - سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء).

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021 في مصر

1 - سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 (921 جنيهًا)

شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 ارتفاعًا في التعاملات اليومية ليصل إلى 921 حنيهًا، وهو العيار الأعلى في مصر.

2 - سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 (805 جنيهات)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات، ليبلغ سعره نحو 805 جنيهات، ويعتر جرام الذهب عيار 21 هو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

3 - سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 (692 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، تراجعه عند 692 جنيهًا للجرام في التعاملات الآن بسوق الذهب.

4 - سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء (6438 جنيهًا)

فيما صعدت أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر 6438 جنيهًا، ويصل وزن جنيه الذهب إلى 8 جرامات من عيار 21.

وسجل سعر الذهب في مصر صعودًا بشكل طفيف بنحو جنيهًا؛ وذلك نظرًا للأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا في الاقتصاد العالمي، وقلب موازين البورصات العالمية.

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