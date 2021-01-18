تعرف على حياة نور عمرو دياب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤخرًا صور لـ"نور" ابنة الفنانة شيرين رضا والهضبة عمرو دياب، التي قررت الابتعاد عن الكاميرات لسنوات طويلة، وقلما تظهر مع والدها بالحفلات الغنائية أو لقطات مُصورة، فهي تعيش حياتها الشخصية بطبيعية مثل باقي أشقائها كنزي وجنا وعبدالله مع زوجة والدهما، زينة عاشور، ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها في سياق السطور التالية:-- "نور" الأبنة الكبرى لـ"عمرو دياب".- ذكر اسمها في أغنية الهضبة "نور العين".- وضم اسمها إلى أغنية ثانية في عام 2003، وهي "كنزي" عندما قال "يا كنزي وكل ما ليّا حبيب قلبي ونور عيني.. جمال الدنيا في عينيا".- تبلغ حاليًا من العُمر 30 عامًا، إذ إنها من مواليد 1990.- تعيش في لندن منذ عام 2000 مع زوجة والدها الثانية زينة عاشور.- تعشق نور الرقص الغربي.- ومنذ الصغر تود أن تصبح كاتبة روايات.- درست العديد من التخصصات طوال حياتها، بدأتها بدراسة البيولوجي في إحدى الجامعات المصرية ثم استكملت تعليمها في لندن بالحصول على ماجستير في التسويق كما درست إدارة أعمال هناك.- في عام 2017 بدأت تعلم لغة الإشارة حتى تعمل في ذلك المجال.- تعلّمت نور الفرنسية والإسبانية.- يتابعها على مواقع التواصل حوالي 150 ألفًا حتى الآن.- لا تزال تعيش حياتها خارج مصر لاستكمال دراستها والعمل في لندن.