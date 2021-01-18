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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نهى السيد» تتسلم شهادة وميدالية التميز لأفضل موظفة حكومية عربية

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:05 م
نهى السيد
نهى السيد
هبه عويضه
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تسلمت المهندسة نهى أحمد السيد، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالديوان العام لمحافظة الإسكندرية، والمتوجة بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية، اليوم، شهادة التميز وميدالية التميز لأفضل موظفة حكومية عربية من الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية لجامعة الدول العربية.

من الجدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قام بتكريم المصرية نهي أحمد بعد تتوجيها بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية من قبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومي العربي بالإمارات.

وأعرب المحافظ عن فخره بكونها أحد موظفي الديوان والتي يجب أن تكون مثال يحتذى به لكافة الموظفين والعاملين في الدولة المصرية، مؤكدا على ضرورة استمرار تعظيم الأداء في كافة المؤسسات.
«نهى السيد» تتسلم شهادة وميدالية التميز لأفضل موظفة حكومية عربية
«نهى السيد» تتسلم شهادة وميدالية التميز لأفضل موظفة حكومية عربية
«نهى السيد» تتسلم شهادة وميدالية التميز لأفضل موظفة حكومية عربية
«نهى السيد» تتسلم شهادة وميدالية التميز لأفضل موظفة حكومية عربية
«نهى السيد» تتسلم شهادة وميدالية التميز لأفضل موظفة حكومية عربية
«نهى السيد» تتسلم شهادة وميدالية التميز لأفضل موظفة حكومية عربية
«نهى السيد» تتسلم شهادة وميدالية التميز لأفضل موظفة حكومية عربية
«نهى السيد» تتسلم شهادة وميدالية التميز لأفضل موظفة حكومية عربية
«نهى السيد» تتسلم شهادة وميدالية التميز لأفضل موظفة حكومية عربية
«نهى السيد» تتسلم شهادة وميدالية التميز لأفضل موظفة حكومية عربية

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