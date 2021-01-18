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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: لنا رجاء في الله أن ينهي تجربة وباء كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:00 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة
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قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن اليوم هو يوم فرح بعيد الغطاس المجيد، حيث تأسس به أول سر من أسرار الكنيسة المقدسة وهو سر المعمودية.

وأشار البابا خلال كلمته بقداس عيد الغطاس المجيد، والذي ترأسه مساء اليوم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية دون حضور شعبي: "نجد أن فرحة الأسر القبطية تشعر بالفرح بيوم معمودية أطفالهم، أكثر من يوم ميلادهم، لأن المعمودية من أهم أسرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".

وأضاف أن المعمودية بالكنيسة ترمز إلى التوبة، واليت من خلالها يشعر الفرد بالفرح في حياته من خلال حرصه على تقديم التوبة عن ذنوبه بكل وقت.

وتابع البابا قائلًا: "نصلي إلى الله في هذه المناسبة بعيد الغطاس أن يرفع الوباء، ولنا رجاء به أن ينهي تجربة وباء كورونا من العالم".

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا أي الظهور الإلهي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.

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