البابا تواضروس يصلي لأجل شفاء مرضى كورونا والأطباء

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة لجميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمصر والمهجر بمناسبة عيد الغطاس المجيد.وأشار البابا خلال كلمته بقداس عيد الغطاس بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية بمشاركة أساقفة الكنيسة دون حضور شعبي قائلًا: "نعلم أن كثيرا من الكنائس كانت صلوات الغطاس دون حضور شعبي، فنحن أمام جائحة ووباء عالمي، تضرر منها الكثير ورحل بسببها الكثير من أحبائنا".وتابع: "نذكر خلال هذه المناسبة الآباء الكهنة الذين رحلوا عن العالم بسبب فيروس كورونا ونصلي أن يمنح الله عزاء سمائيًا لأسرهم، كما نصلي لأجل شفاء مرضى فيروس كورونا، ولأجل الأطقم الطبية".تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا أي الظهور الإلهي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.