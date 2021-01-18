«المستثمرين»: القطاع الزراعي لا يقل أهمية عن الصناعي

أكد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أهمية القطاع الزراعي في توفير المئات من فرص العمل للمزارعين في صعيد مصر.وأضاف الشندويلي لـ"الدستور"، أن اتحاد المستثمرين قام خلال الفترة الماضية بالعمل على حل الأزمة التمويلية لمستثمري الصعيد مع البنك الزراعي، وتوقيع بروتوكول بين جمعيات مستثمري الصعيد والبنك.وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن القطاع الزراعي لا يقل أهمية عن باقي القطاعات الزراعية، فالقطاع له مثل أهمية القطاع الصناعي من توفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلى، فالقطاع الزراعي مكمل للصناعي فهناك أراض زراعية بجوارها تنشئ مصانع جديدة.