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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:42 م
بثقافة مطروح
بثقافة مطروح
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة مطروح عددًا من الأنشطة الثقافية والأدبية أونلاين، حيث قدم بيت ثقافة سيوة محاضرة بعنوان "ثورة يناير ثورة شعب" قدمها الإذاعي محمد عمران، وتحدث من خلالها عن عيد الشرطة وذكرى اختيار 25 يناير بالتحديد للاحتفال بالشرطة المصرية، وهذا التاريخ الذى حمل معه ثورة الشعب المصري على الظلم وكيف انتصر الجيش المصري لإرادة الشعب ومساندته فى تحقيق مطالبه تحت مظلة وحماية قواتنا المسلحة التي دائمًا وأبدًا تساند الشعب.

كما أعدت مكتبة سيدى عبدالرحمن محاضرة بعنوان "ثورة يناير تجسيد لإرادة الشعب المصري"، تحدث من خلالها كرم أبواليزيد عن خيرة شباب مصر الشباب الواعي الذى تقدم صفوف الثورة وسقط منه الشهداء فداء للشعب والثورة، وتحدث عن المؤامرات التي حيكت من الجهات الأجنبية أملًا فى سقوط مصر إلا أن الشعب المصري بمساندة جيشة العظيم أفسد كل المخططات لتبقي مصر شامخة وعظيمة.

"عن الأمية وخطرها وطرق مكافحتها" حدثنا يوسف دياب ببيت ثقافة سيوة، حيث ذكر أهم الأسباب التي تؤدى إلى ارتفاع نسب الأمية داخل مصر وتؤدي لحدوث ظاهرة التسرب من التعليم، وأعطى بعض النماذج للدول التي اهتمت بالتعليم لترتقي وتتقدم كما ذكر أهم الطرق التي تتبعها الدولة حاليًا لمواجهة ظاهرة الأمية والقضاء عليها.

قدم نادى أدب بادية مطروح عددًا من الأمسيات البدوية، حيث ألقي الشاعر سعيد عوض قصيدتين إحداهما من نوع ضم القشة وهى قصيدة موزونة والأخرى تتحدث عن الحكم والوعظ وتقلبات الدهر والقصيدة من النوع البدوي العمودي.

كما قدم الشاعر فوزى على آدم قصيدة تحدث من خلالها عن التغيرات التي طرأت على المجتمع البدوي واختلال كثير من المفاهيم مثل الكرم والمروءة والشهامة والقصيدة من نوع ضم القشة.

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